Госсовет Татарстана рассмотрит поправки в республиканский закон о религиозных объединениях

Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам рекомендовал республиканскому парламенту одобрить проект изменений в закон РТ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Как рассказал председатель комитета Айрат Зарипов, поправки должны привести республиканский закон в соответствие с федеральным.

«Согласно изменениям, устанавливается запрет выступать учредителем, участником, членом религиозной организации физлицам и организациям, в отношении которых органом, осуществляющим деятельность по противодействию финансирования терроризма, принято решение о замораживании, блокировании денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» до отмены такого решения», — выступил с докладом Зарипов.

Он добавил, что в татарстанском законе установлен перечень таких организаций и лиц, но теперь документ должен быть дополнен в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон.

Председатель Комитета предложил участникам заседания одобрить проект закона и рекомендовать Госсовету РТ принять его в первом и третьем чтении. Собравшиеся проголосовали единогласно за.