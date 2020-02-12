По производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России

Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что по производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России.



«В 2019 году произведено скота и птицы на убой в живом весе почти 517 тыс. тонн. Это восьмое место в Российской Федерации. Здесь основная доля за птицеводами», — сообщил министр.



Производство мяса птицы представлено в основном крупными комплексами: «Челны Бройлер» и «Ак Барс холдинг». Они производят 90% по республике, показывая хорошую динамику. Фермеры также активно развивают птицеводство.



Свиноводство сконцентрировано в 5 крупных предприятиях: «Камский Бекон», «Авангард», «ТатМитАгро», «Феникс» и А/Ф «Ялтау», где производится почти 86 тыс. тонн свинины (93% от РТ).



В республике также сохранена племенная база по овцеводству — это 3,5 тыс. овцематок. В прошлом году начато строительство двух овцеводческих комплексов — на 500 овцематок в КФХ Заикина из Альметьевска и на 2 100 голов в КФХ Фалалеева из Елабуги.



Имеются селекционные успехи и в коневодстве. 6 февраля 2019 года в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрирован патент на лошадей породы «Татарская». Для дальнейшего развития породы в сельхозорганизациях предусмотрены субсидии на покупку маточного поголовья в размере 5 млн рублей.

Ранее Зяббаров подвел итоги по растениеводству.