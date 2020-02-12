В министерстве сельского хозяйства почтили память аграриев Каримова и Хайруллина

Коллегия министерства сельского хозяйства началась с минуты молчания. Министр Марат Зяббаров почтил память ушедших из жизни в феврале аграриев Каримова и Хайруллина.



«В феврале сельскохозяйственная отрасль республики потеряла двух ярких руководителей и крупных инвесторов агропромышленного комплекса. 2 февраля перестало биться доброе сердце Каримова Габдулхая Юсуповича — директора ООО «Сервис Агро», главного картофелевода республики и депутата Госсовета РТ. 7 февраля трагически оборвалась жизнь Хайруллина Айрата Назиповича — основателя Агрохолдинга «Красный Восток», авторитетного, инициативного руководителя, умелого организатора производства, светлого, трудолюбивого человека, активного общественного деятеля, депутата Государственной думы, внесшего значительный вклад в социально-экономическое развитие родного Татарстана и в целом Российской Федерации. Оба предприятия являются флагманами отрасли», — сказал Зяббаров.



Главам районов, отраслевым ведомствам поручено оказать практическую помощь не только в сохранении действующих производств, но и в дальнейшем их росте. По словам министра, эти две компании будут находиться под пристальным вниманием министерства, которое окажет необходимую помощь продолжателям их дел: сыну Габдулхай Юсуповича Марату и сыну Айрата Назиповича.