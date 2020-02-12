Дмитрий Квартальнов: «Авангард» не давал «Ак Барсу» реализовать преимущество»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:2 б).

— Боба (Хартли) и его команду с победой. После долгой паузы у нас было в первом периоде преимущество, но оно получилось не таким, как мы хотели — чтобы шайба доходила до ворот. Знали, как играет «Авангард», и эти вещи у нас не проходили. Пропустили в первом же моменте — от этого небольшой осадок. Ну и был ошибки, когда соперник убегал 1 в 0, у нас Адам (Рейдеборн) неплохо сыграл. Думаю, что и Эмиль (Гарипов) здорово сыграл, вратари молодцы. В конце у нас получилось забить 6 на 5, по буллитам не повезло.

— Немного удивило, что Азеведо не выпустили исполнять буллит во второй раз. Почему?

— Знаете, не угадал.

— Насколько, на ваш взгляд, неизбежна встреча в плей-офф?

— Подождите, пока не будем заглядывать так далеко.

— Кто из вратарей будет у «Ак Барса» первым номером?

— Я пока не могу сказать. В следующем матче будет играть Билялов.

— Как планировали играть против «Авангарда» и пришлось ли по ходу матча менять тактику?

— Мы понимали, что это серьезная команда, у каждой команды есть рисунок игры. Мы это понимали, старались сыграть в свой план. У нас не получалось забить — и вратарь соперника, и линия обороны играли очень неплохо. Наше преимущество было немного размыто, но команда соперника не давала нам его реализовать. Бывают матчи, в которых забивается мало голов. А нам за то, что забросили в конце — большой плюс.