За отдых в РТ с детей-инвалидов брали почти 2 тысячи рублей в день, хотя путевки бесплатные

Накануне депутаты заслушали отчет Счетной палаты о расходовании бюджетных средств на организацию летнего отдыха для детей. Аудиторы выявили ряд нарушений, в частности по продаже путевок на Черное море.

Аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков сообщил, что за последние 3 года на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета республики было выделено более 5,8 млрд рублей. В основном они «ушли» на компенсацию стоимости путевок. Родительская плата может составлять от 15 до 50% от стоимости путевки, отметил глава Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Раиль Муратшин. Но чаще всего, родительская плата составляет 15%.



Основные нарушения были выявлены при продаже путевок на Черное море, когда с родителей брали большую сумму, чем положено.

«В 2018 году республиканским центром «Черноморец» приобретались путевки в крымский лагерь «Витязево» по цене 1 тыс. 200 рублей в сутки за койко-день. То есть максимальная сумма, которая могла взиматься с родителей, составляет 600 рублей. Фактически с родителей взималось 912,5 рубля. Общая стоимость путевки, реализуемой «Черноморцем», включала в себя родительскую плату и дотацию из бюджета в размере 899,2 рубля и составляла 1 тысячу 811,7 рубля за койко-день. Таким образом, наценка учреждения составила 51%», — сообщил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков. По его словам, общая сумма завышенной платы, собранной ГБУ «Черноморец» с родителей, составила 22,1 млн рублей.

Вопросы у аудиторов вызвала и продажа путевок для детей-инвалидов, которым они полагаются бесплатно. Бюджет оплачивает их стоимость на 100%. Аудиторы выявили, что детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра они были предоставлены из расчета 1 900 рублей за сутки в ГБУ «Черноморец», тогда как сам организатор приобретал их за 1 350 рублей в сутки. Куда ушла разница, аудитор не уточнил.

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