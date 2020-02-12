Число зараженных на лайнере, где находится семья из Казани, достигло 175 человек

Стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, где оказалась семья из Казани, выросло число заболевших коронавирусом нового типа. Общее число зараженных составило 175 человек.

Среди заболевших есть сотрудник карантинной службы.

Россиян в списке заболевших нет.



Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

