«Ак Барс» по буллитам проиграл «Авангарду», Гарипов отразил 33 броска

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил омскому «Авангарду» (1:2б.).

Хозяева льда открыли счет уже на 2-й минуте, точным броском отметился Пьянов. Казанцы смогли отыграться лишь в самом конце матча. За 13 секунд до сирены Галиев, после передачи Азеведо, переправил шайбу в ворота и перевел игру в овертайм.

В послематчевых бросках точнее оказались хоккеисты «Авангарда».

Для вратаря хозяев Гарипова эта игра стала дебютной против своего бывшего клуба. Голкипер омичей отразил 33 из 34 бросков «Ак Барса», а также взял 5 из 6 буллитов.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Пьянов (Зернов, Войнов, 2:12),

1:1 — Галиев (Кормье, Азеведо, 59:47),

2:1 — Бек (победный буллит, 65:00).

