Эксперты назвали основные проблемы в кибербезопасности

Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.

Основными проблемами в кибербезопасности стали некорректная настройка облачных систем, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак. Также в IBM выделили случаи, когда мошенники выдают себя за крупные технологические компании, социальные сети и стриминговые сервисы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным, пишут «Известия».

На данный момент известно о более 150 тыс. уязвимостей компьютерных систем. Мошенники воспользовались ими в 30% случаев взлома.



Ранее в МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.