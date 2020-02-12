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Эксперты назвали основные проблемы в кибербезопасности

01:25, 12.02.2020
Эксперты назвали основные проблемы в кибербезопасности
Фото: pixabay.com

Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.

Основными проблемами в кибербезопасности стали некорректная настройка облачных систем, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак. Также в IBM выделили случаи, когда мошенники выдают себя за крупные технологические компании, социальные сети и стриминговые сервисы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным, пишут «Известия».

На данный момент известно о более 150 тыс. уязвимостей компьютерных систем. Мошенники воспользовались ими в 30% случаев взлома.

Ранее в МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Технологии
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