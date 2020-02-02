Новости промышленности

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Медицинские вертолеты с КВЗ поставят в Туркменистан

09:27, 02.02.2020
Медицинские вертолеты с КВЗ поставят в Туркменистан

Туркменистан намерен закупить медицинские вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Об этом стало известно на совещании у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вице-премьер по вопросам транспорта, связи и промышленности страны Байрамгелди Овезов заявил, что вертолеты будут использоваться «для оказания скорой врачебной помощи населению в столице и велаятах». Об объеме и сроках поставок в сообщениях туркменских СМИ не говорится.

Напомним, что президент Туркменистана посещал Казань летом минувшего года — тогда он ознакомился в том числе с продукцией КВЗ. Тогда также были подписаны соглашения по поставке двух тысяч грузовиков КАМАЗ в Туркменистан.

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров