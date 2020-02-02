Медицинские вертолеты с КВЗ поставят в Туркменистан

Туркменистан намерен закупить медицинские вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Об этом стало известно на совещании у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вице-премьер по вопросам транспорта, связи и промышленности страны Байрамгелди Овезов заявил, что вертолеты будут использоваться «для оказания скорой врачебной помощи населению в столице и велаятах». Об объеме и сроках поставок в сообщениях туркменских СМИ не говорится.

Напомним, что президент Туркменистана посещал Казань летом минувшего года — тогда он ознакомился в том числе с продукцией КВЗ. Тогда также были подписаны соглашения по поставке двух тысяч грузовиков КАМАЗ в Туркменистан.