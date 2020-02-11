Капитан «Авангарда» Емелин: «Дополнительной мотивации на «Ак Барс» не нужно»
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от матча против казанского «Ак Барса» в регулярном первенстве КХЛ.
«Все сосредоточены на игре, поэтому дополнительной мотивации здесь не нужно. «Ак Барс» — лидер конференции и чемпионата. Поэтому сегодня будет очень упорная игра.
Все будет складываться из деталей. Везде — во вратарской линии, защите, нападении — надо сыграть четко, надежно. Прежде всего внимательнее действовать в обороне», — считает Емелин.
Напомним, до отъезда в НХЛ Емелин выступал за казанский «Ак Барс».
В нынешнем сезоне защитник является капитаном «Авангарда» и из-за травмы провел всего лишь 10 матчей.СпортХоккей Татарстан
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