Эксперт: американские НПЗ стали закупать российскую нефть после санкций против Венесуэлы

Санкции США в отношении Венесуэлы действительно принесли пользу российской нефтяной промышленности. Характеристики сырья оказались схожими, и американские НПЗ стали закупать углеводороды из России.

Россия заменила Венесуэлу на американском нефтяном рынке, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Из Венесуэлы шла высоковязкая нефть, довольно сернистая, и многие американские НПЗ настроены под работу на подобном сырье. Когда был введен запрет на покупку такой нефти, американские нефтяные компании начали искать альтернативных поставщиков», — приводит слова Юшкова RT.

Он уточнил, что российская нефть оказалась схожей по характеристикам с венесуэльской.

Ранее немецкая газета Die Welt выпустила материал о выгоде, которую получила Россия от санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана.