Самый дорогой казанский коттедж оценивается в 110 млн рублей

«Реальное время» составило тройку самых дорогих казанских коттеджей, выставленных на Avito. Первое место на сегодня отходит дому недалеко от Архиерейской дачи, который оценивается в 110 млн рублей.

Согласно объявлению, площадь трехэтажного дома, расположенного на улице Урожайная, составляет 432,3 кв.м. Автор отмечает, что дом построен в 2015 году. В нем «реализована архитектурно-дизайнерская концепция», использованы «в основном немецкие и итальянские отделочные материалы». Коттедж «соответствует стандартам «умного дома».

Вторым по цене стал дом в Матюшино на улице Береговая. Его площадь составляет 497,7 кв.м, а цена достигает 95 млн рублей. Здесь автор объявления в качестве плюсов называет круглосуточную охрану, выход к Волге и панорамный вид.

Замыкает топ-3 коттедж на 407 кв.м прямо возле Казанского кремля. Он стоит 80 млн рублей и расположен на улица Нагорная. Судя по фотографиям из окон особняка открывается вид на Дворец земледельцев. Автор подчеркивает, что дом построен по проекту итальянского архитектора.