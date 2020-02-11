«Ак Барс» в гостях сыграет с «Авангардом», «Нефтехимик» дома примет «Локомотив»

Сегодня 11-ю матчами возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главной встречей дня станет игра между лидерами Восточной конференции омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. Матч состоится в Балашихе и начнется в 19.30 по мск.

Другой татарстанский клуб «Нефтехимик» у себя дома постарается обыграть ярославский «Локомотив». Нижнекамцы недавно прервали свою трехматчевую серию поражений и готовы продолжить борьбу за восьмую строчку Востока.

Также сегодня сыграет уфимский «Салават Юлаев». На «Уфа-Арене» подопечные Цулыгина встретятся с «Адмиралом», с которым провел два последних матча КХЛ до паузы на Евротур.

Из других матчей дня можно выделить встречу «Автомобилиста» и «Барыса», а также «Спартака» с магнитогорским «Металлургом».