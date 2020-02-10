Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» потерпело третье поражение подряд

«Динамо-Казань» в гостевом матче регулярного первенства Суперлиги по хоккею с мячом уступил архангельскому «Воднику» (3:6).

Хозяева льда вышли вперед на 6-й минуте встречи, а к середине первого тайма уже вели с преимуществом в два мяча. Казанцы смогли сравнять счет, но хоккеисты «Водника» еще до перерыва забили третий гол. Во втором периоде матча решающим стали действия Дергаева, который своим хет-триком помог хозяевам льда забрать себе победу.

Это уже третье поражение подряд для «Динамо-Казань». Ранее казанцы уступили в гостях «Уральскому трубнику» и «Енисею».

«Водник» (Архангельск) — «Динамо-Казань» — 6:3 (3:2)

Голы: Дергаев, 6 (1:0); Попеляев, 25 (2:0); Корев, 33 (2:1); Ларионов, 39 (2:2); Дергаев, 43 (3:2); Рязанов О., 55 (3:3); Дергаев, 68 (4:3); Дергаев, 73 (5:3); Дергаев, 89 (6:3).