«Динамо-Казань» с сухим счетом уступило «Уральскому трубнику»

«Динамо-Казань» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом с сухим счетом уступило «Уральскому трубнику» (0:4).

Хозяева льда вышли вперед уже на 17-й минуте, точный удар удался Ахманаеву. В начале второго тайма «Уральский трубник» реализовал угловой. Окончательный счет установил Цыганенко, оформивший за оставшееся время дубль.

После этого поражения казанцы остались на пятой строчке чемпионата.

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Динамо-Казань» — 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 17, Ахманаев, 2:0 — 47, Сидоров, 3:0 — 68, Цыганенко, 4:0 — 88, Цыганенко.