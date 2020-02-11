В Казани водитель подрался с перешедшим на красный пешеходом, которого сам же сбил

Фото: скриншот видео instagram.com/_vkazani_poimut_/

В Казани на пересечении перекрестка Ленинградская — Максимова водитель наехал на пешехода. Ситуация вылилась в драку водителя с пострадавшим.

Видео происходящего выложили накануне в социальных сетях. На нем видно, как пешеход оказался на капоте автомобиля. Из авто вышел мужчина, который напал на пешехода, однако тот не отвечал на удары. Далее водитель вернулся в машину и попытался уехать, но пешеход перегородил автомобилю дорогу и вновь оказался на капоте.

После этого водитель вновь набросился на пешехода, повалил его на землю и уехал с места происшествия. На записи также видно, что в этот момент к пешеходу подбежала некая женщина с ребенком.

Авторы видео обратили внимание, что пешеход переходил дорогу на красный и, следовательно, сам виноват в ДТП. Пользователи в соцсетях также встали на сторону водителя.

— Надеюсь, автовладельцу ничего не будет и видео дойдет куда надо, а пешехода накажут, — заявил один из комментаторов.

Другой комментатор предположил, что пострадавший мог спровоцировать ДТП намеренно, чтобы получить от водителя компенсацию.