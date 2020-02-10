С начала года в республике прошло более 1300 мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР

Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина на «деловом понедельнике» обратилась к руководителям города с просьбой принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования ТАССР.

— Каждый житель нашего города должен знать о событиях, происходящих в этот исторический период. Мероприятия проходят по четырем направлениям. Первое — это торжественные и праздничные события, включая крупные мероприятия. Второе направление посвящено культурно-просветительским и социально значимым учреждениям. Третье — научные, издательские и информационные проекты. Четвертое направление касается строительства, ремонта и благоустройства, — рассказала Эльвира Долотказина.

Заместитель мэра отметила, что в первый месяц 2020 года в Татарстане в рамках празднования этой юбилейной даты прошло более 1300 мероприятий, часть из них — в Нижнекамске.

— Мы чествовали первенца 2020 года, сотого малыша, первую пару, зарегистрировавшую свой брак в этом году. Обращаю снимание, что в республике запущен сайт к 100-летию образования ТАССР, на котором идет голосование за выдающихся земляков. Прошу всех отдать свой голос за Николая Лемаева.