Фарид Абдулганиев: «Татарстан должен стать центром онлайн шелкового пути»

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Выступая на итоговой коллегии Минэкономики РТ глава ведомства Фарид Абдулганиев сделал особый акцент на онлайн-торговле, заявив, что в перспективе республика должна стать «центром онлайн шелкового пути». По словам министра, для этого у Татарстана есть все возможности.



Также чиновник отметил, что в прошлом году в РТ была проведена масштабная работа по подготовке площадок для размещения оптово-логистической инфраструктуры крупнейших ритейлеров Ozon, Wildberries, Х5 Retail Group и «Протек». Проекты, реализуемые этими компаниями, позволят привлечь в экономику региона более 12,5 млрд рублей и создать около 7 тыс. рабочих мест.