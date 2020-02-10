За 2019 год ТОСЭР Татарстана привлекли 37 резидентов

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Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, выступая на итоговой коллегии ведомства, отметил прогресс в работе по привлечению резидентов на республиканские территории опережающего социально-экономического развития.



По словам чиновника, их число уже достигло 75, при этом почти половина — 37 компаний — привлечены в 2019 году. Всего данными компаниями с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР произведено около 10,7 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано около 5660 новых рабочих мест. Доля республики среди всех ТОСЭР в моногородах России по количеству резидентов составляет 13%, по объему инвестиций — 24%, по созданным рабочим местам около 23%.



Также министр добавил, что возможности по развитию экономики территорий, в частности, моногородов, появились благодаря программам поддержки Фонда моногородов. Совокупный объем привлеченных средств Фонда составил 2,5 млрд рублей. Построенная инфраструктура позволила привлечь более 20 млрд рублей инвестиций и создать около 5 тыс. рабочих мест.