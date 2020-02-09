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Происшествия

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета Utair в Коми

18:22, 09.02.2020
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета Utair в Коми
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Utair в Усинске в Коми. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, все они эвакуировались, пострадавших нет.

«По предварительным данным, пассажирский самолет рейса Москва — Усинск при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает пресс-служба СК.

Происшествия
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