СК возбудил дело после жесткой посадки самолета Utair в Коми
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Utair в Усинске в Коми. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, все они эвакуировались, пострадавших нет.
«По предварительным данным, пассажирский самолет рейса Москва — Усинск при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает пресс-служба СК.Происшествия
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