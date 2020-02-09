В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

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Cамолет Boeing-737 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми.



При посадке самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, все они эвакуировались, пострадавших нет.

По факту происшествия началась доследственная проверка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, ранее в Стамбуле в аэропорту имени Сабихи Гёкчен самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали больше 120 человек. Всего на борту находились 177 пассажиров.