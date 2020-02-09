Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее место

Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура в Швеции по буллитам уступила команде Чехии (3:4б).

В составе российской команде по разу голами отметились Каюмов, Светлаков и Порядин, для которого эта шайба стала второй на турнире.

Таким образом, сборная России потерпела третье поражение подряд и заняла последнее место. Всего под руководством Кудашова россияне проиграли шестую из девяти проведенных матчей.

Россия — Чехия — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2)

Голы:

1:0 — 11 Каюмов (Голышев, Зернов)

1:1 — 19 Флек (Шулак, Гика)

2:1 — 36 Светлаков (Мамин)

2:2 — 53 Коштялек (Гика, Крейчик)

3:2 — 57 Порядин (Миронов)

3:3 — 59 Коштялек (Горак, Ержабек)