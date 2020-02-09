Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее место
Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура в Швеции по буллитам уступила команде Чехии (3:4б).
В составе российской команде по разу голами отметились Каюмов, Светлаков и Порядин, для которого эта шайба стала второй на турнире.
Таким образом, сборная России потерпела третье поражение подряд и заняла последнее место. Всего под руководством Кудашова россияне проиграли шестую из девяти проведенных матчей.
Россия — Чехия — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2)
Голы:
1:0 — 11 Каюмов (Голышев, Зернов)
1:1 — 19 Флек (Шулак, Гика)
2:1 — 36 Светлаков (Мамин)
2:2 — 53 Коштялек (Гика, Крейчик)
3:2 — 57 Порядин (Миронов)
3:3 — 59 Коштялек (Горак, Ержабек)
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