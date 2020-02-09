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Доцент КФУ пояснил, для чего нужна психологическая экспертиза в суде

17:07, 09.02.2020
Доцент КФУ пояснил, для чего нужна психологическая экспертиза в суде
Фото: pixabay.com

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Казанского федерального университета Ильдар Абитов рассказал о роли судебно-медицинской экспертизы в судебном процессе.

По его словам, обращаясь за помощью к судебному психологу, адвокаты и участники спора не имеют четкого представления о том, что именно необходимо исследовать и оценить в рамках досудебного или судебного исследования, сообщила пресс-служба КФУ.

Среди главных требований к экспертному исследованию — объективность (выводы могут быть доказаны) и всесторонность (поведение человека в юридически значимой ситуации должно быть рассмотрено со всех сторон). Перед экспертом ставятся вопросы, которые позволят следователю или суду получить необходимую для расследования или принятия судебного решения информацию:

«Например, находился ли подозреваемый в момент совершения инкриминируемых ему действий в состоянии аффекта? В каком состоянии находился человек, погибший при невыясненных обстоятельствах, в период времени, предшествовавший смерти? (в случае подозрения на суицид). По делам о мошенничестве в современных финансовых пирамидах представляют для исследования видеозаписи общения менеджеров таких организаций с клиентами и задают вопрос о наличии признаков негативного психологического воздействия, оказываемого на клиентов», — сообщил Абитов.

Общество Татарстан
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