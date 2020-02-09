Поклонская заказала ДНК-тест для выявления национальности: «Вдруг выяснится, что я татарка?»

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская решила провести генетический тест, чтобы доказать, что она «русская украинка».

«Недавно заявила на ТВ: «Я — русская украинка». И началась буря в стакане: «Да как она посмела?!», «Что она себе позволяет?!». В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности)", — написала она в телеграм-канале.

По ее словам, генетический тест «бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где «все ходы записаны».

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма! Так что ждите ответ на главный вопрос русской политики», — заключила депутат.