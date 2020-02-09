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Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с осени 2019 года

15:34, 09.02.2020
Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с осени 2019 года
Фото: pixabay.com

Цена биткоина преодолела отметку в $10 тыс. Это произошло впервые с октября 2019 года.

По данным CoinMarketCap, на 15:34 мск биткоин подорожал до $10 118.

Напомним, что в июне прошлого года стоимость биткоина превысила $13 тыс. Это произошло впервые за 18 месяцев. В целом с начала 2019 года до середины года цена криптовалюты подскочила более чем на 260%, хотя и остается ниже своего всеобщего уровня. Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года.

ЭкономикаФинансы
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