Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с осени 2019 года

Цена биткоина преодолела отметку в $10 тыс. Это произошло впервые с октября 2019 года.

По данным CoinMarketCap, на 15:34 мск биткоин подорожал до $10 118.

Напомним, что в июне прошлого года стоимость биткоина превысила $13 тыс. Это произошло впервые за 18 месяцев. В целом с начала 2019 года до середины года цена криптовалюты подскочила более чем на 260%, хотя и остается ниже своего всеобщего уровня. Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года.