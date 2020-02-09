Экс-тренер казанского «Зенита» стал новым тренером «Урала» из Уфы

Виктор Сидельников стал новым старшим тренером волейбольного «Урала», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

На этом посту экс-наставник казанского «Зенита» сменит Константина Сиденко, ранее отстраненного от должности главного тренера команды.

— Мне позвонили, предложили войти в тренерский штаб команды. Я не мог отказать Валерию Николаевичу Багметову и принял предложение, — сказал Виктор Сидельников.

В первой игре под руководством Сидельникова уфимский клуб в трех сетах обыграл чемпиона страны «Кузбасс» (3:0). Таким образом, «Урал» прервал свою серию из восьми поражений подряд.

Напомним, Сидельников является одним из легендарнейших тренеров в истории «Зенит-Казань». За семь сезонов (2001 — 2008), что он провел у руля казанского клуба, команда впервые вышла в Суперлигу, одержала свои первые победы в Лиге чемпионов (2008), чемпионате страны (2007) и Кубке России (2004).