Онкоцентр в Набережных Челнах заработает в 2020 году

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел выездное совещание на территории строящегося онкоцентра. Строительство завершится в третьем квартале 2020 года.

В учреждении будут работать два корпуса: амбулаторный и радиологический. В больнице будут работать отделения лучевой диагностики, инвазивных ультразвуковых исследований, эндоскопическое, амбулаторной хирургии, дневной стационар, лаборатории, послеоперационные палаты, передает пресс-служба.

Руководство уже ведет набор медперсонала. В онкоцентре будут работать 260 специалистов.



Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что в городе появится Межрегиональный онкологический центр в районе БСМП.

