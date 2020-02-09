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Онкоцентр в Набережных Челнах заработает в 2020 году

10:54, 09.02.2020
Онкоцентр в Набережных Челнах заработает в 2020 году
Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел выездное совещание на территории строящегося онкоцентра. Строительство завершится в третьем квартале 2020 года.

В учреждении будут работать два корпуса: амбулаторный и радиологический. В больнице будут работать отделения лучевой диагностики, инвазивных ультразвуковых исследований, эндоскопическое, амбулаторной хирургии, дневной стационар, лаборатории, послеоперационные палаты, передает пресс-служба.

Руководство уже ведет набор медперсонала. В онкоцентре будут работать 260 специалистов.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что в городе появится Межрегиональный онкологический центр в районе БСМП.

Общество Татарстан
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