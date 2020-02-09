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Казань попала в десятку городов с наибольшим числом романтических отелей

09:20, 09.02.2020
Казань попала в десятку городов с наибольшим числом романтических отелей

Онлайн сервис для организации путешествий OneTwoTrip подсчитали отели для романтического отдыха в городах. В десятку лидеров вошла Казань.

Эксперты брали в расчет отели, где можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть номера для молодоженов с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город.

Тройку лидеров составили Санкт-Петербург, Москва и Суздаль. Также большой выбор подобных отелей в в курортных городах Краснодарского края. В десятке также оказались Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, передает RT/

Ранее Казань заняла третье место в рейтинге городов РФ, популярных для отдыха в Международный женский день, который отмечается 8 марта.

Общество Татарстан
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