«Нефтехимик» в контрольном матче уступил «Крыльям Советов»

«Нефтехимик» в контрольном матче на третьем зимнем сборе в Турции уступил «Крыльям Советов» (1:2).



Нижнекамцы открыли счет уже на 3-1 минуте встречи, точным ударом отметился Уридия. Самарцы отыгрались в середине первого тайма, результативный балл в свой актив записал Голенков. Во второй половине игры на поле шла равная борьба, где в самом конце Чернов принес победу «Крыльям Советов».

Отметим, что в первом тайме в составе самарцев были удалены два игрока — Анюков и Тимофеев, оба за неспортивное поведение.

Следующий матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут 12-го февраля. Соперником нашего клуба выступит болгарский «Септември».



«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:2 (1:1)

Голы: Уридия (3) — Голенков (34), Чернов (84).