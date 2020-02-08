Источник: Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона

Полузащитник Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Сергей Егоров.

«Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца текущего сезона», — написал Егоров.

До недавнего времени он на протяжении двух зимних сборов находился на просмотре в казанском клубе.

Ранее 32-летний футболист выступал за московский «Локомотив», откуда ушел летом 2019 года и оставался без клуба в статусе свободного агента. Несколько месяцев он поддерживал игровую форму в расположении московского «Динамо».

Напомним, Тарасов около четырех лет был женат на певице Ольге Бузовой, в 2016-м году они объявили о разводе.