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ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным Айрата Хайруллина

10:45, 08.02.2020
ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным Айрата Хайруллина
Фото: Михаил Козловский

Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным и близким Айрата Назиповича Хайруллина.

Из жизни ушел человек большой энергии и таланта. Он внес огромный вклад в развитие экономики Татарстана и России. С именем Айрата Назиповича связаны самые важные инициативы по восстановлению сельского хозяйства. Это был настоящий государственный деятель, интересы которого были неразрывны с интересами страны.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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