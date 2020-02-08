ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным Айрата Хайруллина

Фото: Михаил Козловский

Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным и близким Айрата Назиповича Хайруллина.

Из жизни ушел человек большой энергии и таланта. Он внес огромный вклад в развитие экономики Татарстана и России. С именем Айрата Назиповича связаны самые важные инициативы по восстановлению сельского хозяйства. Это был настоящий государственный деятель, интересы которого были неразрывны с интересами страны.