«Эдельвейс Групп» и «Агрохолдинг «Красный Восток» принесли соболезнования Хайруллиным

Фото: Максим Платонов

В компаниях, основанных трагически погибшим депутатом Айратом Хайруллиным, принесли соболезнования его родным и близким

«Коллектив АО «Эдельвейс Групп» выражает сердечное соболезнование и слова искренней скорби семье Хайруллиных в связи с трагической гибелью сына, мужа и отца Хайруллина Айрата Назиповича. Для нас он был флагманом и одним из основателей. Позже, за время деятельности в Государственной Думе ФС РФ, он показал себя достойным и верным сыном Отечества, идущим честной и прямой дорогой, умеющим отстоять свое компетентное мнение, чем мы будем гордиться всегда. Всю жизнь его деятельность была направлена на то, чтобы сосредоточить усилия на крупномасштабных проектах, Айрат Назипович был одним из немногих, кто с небывалым успехом умеет доводить дело до конца и завоевал признание, любовь и уважение всех, кто его знал. Помним, скорбим».

«В связи с трагическим уходом из жизни основателя компании Айрата Назиповича Хайруллина коллектив АО «Агрохолдинг «Красный Восток» выражает искренние соболезнования его родным и близким. Многие годы Айрат Назипович посвятил восстановлению сельского хозяйства республики. Его одним из любимых детищ стал Агрохолдинг «Красный Восток». Уход из жизни талантливых руководителей, патриотов Отечества — большая потеря для Татарстана и государства, которым они служили верой и правдой. Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты».

Сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани пройдёт церемония прощания с Айратом Хайруллиным. Начало в 11:00.



