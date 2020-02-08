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Певица из России выступит на «Оскаре» с песней из «Холодного сердца»

05:21, 08.02.2020
Певица из России выступит на «Оскаре» с песней из «Холодного сердца»
Фото: about.disney.ru

Российская джазовая певица Анна Бутурлина, являющаяся официальным русским голосом Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», исполнит песню Into the Unknown вместе с певицами из других стран на церемонии вручения премии «Оскар».

Бутурлина выступит на сцене вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также с исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия), сообщили в пресс-службе Disney.

Into the Unknown номинирована на «Оскар» как лучшая песня.

ОбществоКультура
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