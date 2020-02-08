Минниханов наградил гендиректора «Челны-Хлеб» медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан» генерального директора АО «Челны-Хлеб» Рафаэля Юнусова.
Соответствующий указ, подписанный 1 февраля, опубликован на портале правовой информации республики.
«За многолетний плодотворный труд и особый вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики наградить медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» генерального директора акционерного общества «Челны-Хлеб» Юнусова Рафаэля Сулеймановича», — говорится в тексте документа.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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