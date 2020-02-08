В России может появиться первый памятник мемам

В России может появиться первый официальный памятник мемам, о готовности установить его заявил паблик «Лентач».

«Мы тут собираемся сделать кое-что крутое, а именно — установить первый в России официальный памятник мемам! И хотим сделать это вместе с вами!», — говорится в сообщении паблика.



В сообществе объявили конкурс эскизов, участие в котором могут принять профессиональные архитекторы и дизайнеры, а так же все желающие.

Ране президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал во флешмобе Dolly Parton Challenge. Суть флешмоба в том, что люди публикуют в одной картинке фотографии своих аватарок из разных социальных сетей. В «набор» Минниханова вошли «ВКонтакте», Twitter, «Инстаграм» и Tik Tok.

