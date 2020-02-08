В Татарстане отремонтируют детские школы искусств за 138 млн рублей

В 2020 году в Татарстане отремонтируют семь детских школ искусств. На обновление объектов потратят более 138 млн рублей.

Ремонт будет проведен в детских школах искусств, расположенных в Агрызе, Зеленодольске, Лениногорске, Чистополе, Пестрецах, Апастово, пгт. Актюбинский (Азнакаевский район). Также в проект включен музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина в Альметьевске.

Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура». Всего средства на ремонт и реконструкцию ДШИ в 2020 году получат более 60 регионов РФ.

Также организации детского дополнительного образования республики в 2020 году пополнятся музыкальными инструментами на общую сумму 106 млн рублей. Из них 61 млн рублей будет выделен из федерального бюджета, 44 млн рублей — из республиканского, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2020 году получит 137 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура».