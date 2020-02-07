Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата от Татарстана Айрата Хайруллина.
«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что сегодня Хайруллин работал у себя в регионе.ОбществоВласть Татарстан
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