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Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

20:51, 07.02.2020
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата от Татарстана Айрата Хайруллина.

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что сегодня Хайруллин работал у себя в регионе.

ОбществоВласть Татарстан
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