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Стало известно о состоянии пострадавших в крушении вертолета под Казанью

19:24, 07.02.2020
Стало известно о состоянии пострадавших в крушении вертолета под Казанью
Фото: Life Shot - телеграм канал

Двое пострадавших — по данным СМИ, это пилот вертолета и помощник владельца вертолета, депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина — получили травмы средней тяжести. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Всего в вертолете находились трое человек, один из них погиб при крушении вертолета сегодня вечером — такую информацию официально сообщает МЧС Татарстана. СМИ сообщают, что в катастрофе погиб именно Айрат Хайруллин, официально это пока не подтверждено.

Ранее телеграм-каналы опубликовали фотографии с места происшествия.

Происшествия Татарстан
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