В ФАС сообщили о дефиците медицинских масок у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей. Это связано с с резко возросшим спросом на продукцию.

Вместе с этим уточняется, что представители аптечных сетей отмечают повышенный спрос на медицинские маски не во всех субъектах России.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что у аптек, которые пытаются нажиться на повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты, необходимо отбирать лицензии.