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В ФАС сообщили о дефиците медицинских масок у производителей

17:55, 07.02.2020
В ФАС сообщили о дефиците медицинских масок у производителей
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей. Это связано с с резко возросшим спросом на продукцию.

Вместе с этим уточняется, что представители аптечных сетей отмечают повышенный спрос на медицинские маски не во всех субъектах России.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что у аптек, которые пытаются нажиться на повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты, необходимо отбирать лицензии.

ОбществоМедицина
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