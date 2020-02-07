В ФАС сообщили о дефиците медицинских масок у производителей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей. Это связано с с резко возросшим спросом на продукцию.
Вместе с этим уточняется, что представители аптечных сетей отмечают повышенный спрос на медицинские маски не во всех субъектах России.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что у аптек, которые пытаются нажиться на повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты, необходимо отбирать лицензии.ОбществоМедицина
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