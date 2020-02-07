В Кировской области проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку информации в СМИ об убийствах, совершенных сотрудником областного госпиталя ветеранов.

СМИ ранее сообщали: на одном из форумов мужчина рассказал, что якобы убил более десяти пациентов, отключая аппарат ИВЛ, и ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». Также он приложил фотографию своего рабочего костюма с частью бейджа, на котором была видна надпись «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист». Пользователи выяснили, что это Сергей Вольф и он работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, что подтвердили и в Минздраве.

По словам самого Вольфа, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — приводит сообщение Минздрава RT.