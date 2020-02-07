Instagram начал советовать пользователям, от кого отписываться

В социальной сети Instagram появились категории в разделе Following, разделяющие подписки пользователя на те, которые часто встречаются в ленте, и на те, с которыми он взаимодействует менее всего.

Новая функция призвана помочь отписаться от ненужных профилей, сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя соцсети. По его словам, руководство планирует упростить управление учетными записями в Instagram и сделать так, чтобы лента отражала текущие интересы пользователя.



Кроме того, нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут меньше видеть постов, которые побуждают закрыть приложение, а значит, с большей вероятностью продолжат листать ленту.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать водителей за проведение прямых эфиров в Instagram при управлении автомобилем.

