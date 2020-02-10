В Казани банкир Евгения Даутова просит об УДО

Фото: "Реальное время"

Осужденная экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова просит об условно-досрочном освобождении. К рассмотрению такого ходатайства на днях приступил один из районных судов Казани. На заседании побывала журналист «Реального времени».

Напомним, в июне 2019-го Вахитовский райсуд рассмотрел дело банкира в особом порядке и с учетом полного признания вины приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности «Спурта». Общий ущерб по уголовному делу оценен в 2,9 млрд рублей.

В ноябре Верховный суд РТ отказался заменять 62-летней Даутовой реальное наказание условным, хотя о таком смягчении просила даже сторона обвинения.

В апелляции поправили приговор в части зачета каждого дня домашнего ареста за день отбывания наказания, и в результате получилось, что больше половины срока осужденная уже отсидела.

Как и где сидит банкир и почему АСВ против ее освобождения — в материале «Реального времени».