Минниханов вошел в состав президиума Совета при президенте РФ по нацпроектам
Рустам Минниханов вошел в состав президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президиум совета возглавил премьер министр России Михаил Мишустин. Его заместителями стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента РФ Максим Орешкин.
Указ вступил в силу с 6 февраля.
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