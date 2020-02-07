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Минниханов вошел в состав президиума Совета при президенте РФ по нацпроектам

12:45, 07.02.2020
Минниханов вошел в состав президиума Совета при президенте РФ по нацпроектам

Рустам Минниханов вошел в состав президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президиум совета возглавил премьер министр России Михаил Мишустин. Его заместителями стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Указ вступил в силу с 6 февраля.

ОбществоВласть Татарстан
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