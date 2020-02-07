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Названы лидеры социально-экономического развития Татарстана за 2019 год

11:09, 07.02.2020
Названы лидеры социально-экономического развития Татарстана за 2019 год
Фото: realnoevremya.ru

Казань, Альметьевск и Лаишево стали лидерамирейтинга Минэкономразвития РТ за январь — декабрь 2019 года.

Так, на 9 позиции поднялся Чистопольский район. Алексеевский и Муслюмовский районы — на 7 позиций по сравнению с результатами 2018 года. Это связано со снижением уровня безработицы, увеличением общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, и увеличением валовой продукции сельского хозяйства.

Высоких показателей по расчету на душу населения объема отгруженной продукции добились Альметьевский район (4794,1 тыс. рублей), Нижнекамский (1933,8 тыс. рублей) и Новошешминский (1651,4 тыс. рублей) районы.

Ниже среднереспубликанского значения (0,54%) уровень безработицы зафиксирован в Аксубаевском и Актанышском (по 0,17%), в Лаишевском (0,21%) районах, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Фонд развития моногородов отметил рост туристического потока в моногорода Татарстана.

ОбществоЭкономика Татарстан
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