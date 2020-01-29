Фонд развития моногородов отметил рост туристического потока в моногорода Татарстана

Фонд развития моногородов подвел итоги национального квеста «Прошагай город», в рамках которого при участии Google на онлайн-карты России было нанесено более 4 тыс. новых объектов. Набережные Челны были отмечены почетным дипломом проекта, интерес к этому моногороду со стороны потенциальных туристов вырос на 16%.

К конкурсу от республики присоединились семь городов: Набережные Челны, Чистополь, Менделеевск, пгт Красные Поляны, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабуга. Всего в проекте участвовало 170 городов, 11 из которых — крупные областные центры.

«Развитие моногородов зачастую происходит за счет форсирования промышленности, однако, в Татарстане каждый населенный пункт является хранителем богатейшего культурно-исторического наследия. В этом также заключен мощный экономический потенциал любого моногорода, который может быть раскрыт через развитие туризма», — отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Цель квеста заключалась в расширении функционала геосервисов Google и Yandex за счет добавления в них новой информации о памятниках культуры и архитектуры, туристических маршрутах, объектах социальной, бытовой, транспортной и деловой инфраструктуры, объектов малого и среднего бизнеса. Квест призван повысить туристическую привлекательность монотерритории, заметили в пресс-службе Минэкономики РТ.



Ранее сообщалось, что за 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне.

