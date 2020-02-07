Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани беременная женщина пострадала после двойной аварии

11:07, 07.02.2020
В Казани беременная женщина пострадала после двойной аварии

В Казани беременная женщина пострадала в аварии с тремя автомобилями. Ее госпитализировали с угрозой прерывания беременности.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 42-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж», двигаясь по улице Декабристов, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим автомобилем «Лада Гранта», который, в свою очередь, находился на проезжей части из-за ранее произошедшего ДТП. В результате пострадала беременная пассажирка отечественного автомобиля.

Женщину госпитализировали с угрозой потери ребенка.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров