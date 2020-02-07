В Казани беременная женщина пострадала после двойной аварии

В Казани беременная женщина пострадала в аварии с тремя автомобилями. Ее госпитализировали с угрозой прерывания беременности.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 42-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж», двигаясь по улице Декабристов, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим автомобилем «Лада Гранта», который, в свою очередь, находился на проезжей части из-за ранее произошедшего ДТП. В результате пострадала беременная пассажирка отечественного автомобиля.

Женщину госпитализировали с угрозой потери ребенка.