В Казани хостел запретил заселение китайцам из-за коронавируса

В Казани один из хостелов запретил заселение китайцам из-за коронавируса. Объявление об отказе в заселении гражданам Китая появилось на двери хостела.

«Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — значится на объявлении. Сообщение напечатано на русском и китайском языках.

Как объяснили «Реальному времени» в самом хостеле, руководство не хотело обидеть граждан Китая, но приняло решение о дополнительных мерах защиты, несмотря на то, что в аэропорту Казани прибывающих из неблагополучных регионов контролирует Роспотребнадзор.