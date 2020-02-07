Станислав Черчесов: «Было бы хорошо, если бы «Уфа» выступала в «Кубке Матч Премьер»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о главном недостатке проводимого в Катаре «Кубка Матч Премьер».

«Главное отличие — тогда принимал участие «Зенит», сейчас — нет. Конечно, было бы хорошо, если бы еще одна российская команда выступала бы. Не обязательно «Зенит», а, например, «Краснодар» или условная «Уфа». Больше хотелось увидеть своих игроков, кандидатов в сборную.

Но, с другой стороны, организаторы заинтересованы в том, чтобы турнир имел международный статус. Для нашего интереса — минус, для них — плюс. «Партизан» — хороший клуб. И интересно сравнить два подхода», — заявил Черчесов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше кубка принимают участие российские «Локомотив», «Спартак» и «Ростов», а также сербский «Партизан».