В соцсетях обсуждают группу молодых людей, которые принципиально не давали проехать такси с ребенком «потому что правы»

В соцсетях набирает негативные отзывы видеозапись, опубликованная казанским таксистом. На ней группа молодых людей принципиально не дает автомобилю проехать «потому что правы».

На кадрах опубликованного ролика (приложить его редакция не может из-за закона о СМИ — прим. ред.), видно что трое парней, распивающих напитки из бутылок прямо на дороге, принципиально не отходят перед автомобилем. Они объясняют, что у них преимущество перед движущимся автомобилем и предлагают таксисту объехать. Отойти в сторону их просит и женщина-пассажир, объясняя, что в машине находится ребенок, но молодым людям «все равно» так как «они правы», выдавая ненормативную лексику.

В соцсетях комментаторы разразились гневом на подобное отношение. Люди призывают пешеходов к пониманию. Некоторые предлагают «найти» хамов. Другие рассуждают, куда выветрился бы их героизм, если бы в автомобиле находились не женщина с ребенком, а несколько здоровых мужчин.