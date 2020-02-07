Сбербанк открыл школу программистов в здании разорившегося банка «Спурт»

Глава Сбербанка Герман Греф и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли в Казани вторую в России «Школу 21» — образовательное учреждение нового типа, ориентированное на подготовку программистов.

Обучение в школе ведется бесплатно, без преподавателей, расписания и оценок: студенты сами ищут способы выполнения заданий, а затем делятся друг с другом полученными знаниями, попеременно выступая то в роли учеников, то в роли учителей.



Президент Татарстана Рустам Минниханов не сомневается, что появление в Казани «Школы 21» даст республике ощутимые дивиденды.

«Мы на примере Иннополиса увидели, что просто построить здания и создать все условия для развития IT мало: если нет специалистов, то вся работа может оказаться напрасной. Конечно, мы готовим профессионалов в наших вузах, но этого недостаточно. Такой проект, как «Школа 21», уникален тем, что людей здесь не заставляют, они сами желают освоить новые для себя направления, значит, они будут очень эффективны», — считает Минниханов.



Школа размещается в бывшем офисе разорившегося банка «Спурт» на Спартаковской, 2. На трех этажах здания возле парка Тысячелетия сделан качественный ремонт. Футуристический интерьер, просторные кластеры, оснащенные дорогими моноблоками от Apple, большой конференц-зал… По словам Рустама Минниханова, республиканские власти готовы расширять школу.



Смотрите фоторепортаж с открытия школы.

